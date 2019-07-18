CNN: США отправляют в Саудовскую Аравию военных

США планируют отправить 500 своих военнослужащих в Саудовскую Аравию, которые будут дислоцированы на авиабазе принца Султана, передает CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

Отмечается, что небольшой контингент американских военных и технический персонал уже находится на базе, чтобы подготовить ее к прибытию ЗРК Patriot. Также ведется работа по усовершенствованию аэродрома базы, в том числе взлетно-посадочной полосы, передает Anadolu.

Конгресс США официально не проинформирован о размещении войск в Саудовской Аравии. По данным источника, соответствующее заявление для CNN планируется сделать на будущей неделе.