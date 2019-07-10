На границе с Арменией ранен азербайджанский пограничник

18 июля в 00:20 ВС Армении нарушили режим прекращения огня, открыв из села Зоракан Ноемберянского района страны огонь из крупнокалиберного оружия.

Как сообщает Государственная пограничная служба Азербайджана, обстрелу были подвергнуты азербайджанские позиции, расположенные вблизи села Шыхлы II Газахского района.

Согласно информации, во время инцидента ранен солдат, несший службу на пограничном боевом посту погранотряда «Газах» пограничных войск ГПС Джейхун Байрамов. Ему была оказана неотложная медицинская помощь и в настоящее время жизни Д.Байрамова ничего не угрожает.

Начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев прибыл на место происшествия, встретился с личным составом пограничного боевого поста, дал соответствующие поручения по усилению служебно-боевой деятельности.