Иран захватил в Персидском заливе нефтяной танкер

Иранский Корпус стражей исламской революции захватил в Персидском заливе нефтяной танкер, сообщает агентство Fars.

Задержание произошло неподалеку от острова Ларак. Агентство утверждает, что судно перевозило контрабандный груз нефти.

16 июля нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов пропал с радаров в иранских водах. Как отмечали в Associated Press, судьба танкера вызывает беспокойство на фоне обострения отношений Ирана и США и последних «танкерных войн». Предполагалось, что Иран вынудил судно сменить курс и проследовать в свои воды.