Читатель спрашивает: Какое расстояние должен преодолеть человек, чтобы считаться путником, согласно ханафитскому мазхабу?

Взгляды мазхабов на вопросы о путнике и путешествии различны. Во-первых отметим, что, согласно ханафитскому мазхабу, путник должен выполнять 4-хрукатные намазы в 2 руката, их выполнение в полном виде нежелательно.

Согласно наиболее распространенному мнению, путешественником считается человек, находящийся в течение трех дней в пути 18 часов (по 6 часов каждый день). Это расстояние составляет примерно 90 км. В старинных книгах ханафитского мазхаба это расстояние составляло 120,96 км (24 фарсаха). Кроме того, человек, оставшийся в посещенном им месте более 15-ти дней, считается в ханафизме как на родине, и обязан выполнять свои богослужения полностью.