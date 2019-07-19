В Марокко обвиняемые в убийстве скандинавских туристок приговорены к казни

В Марокко вынесен приговор в отношении четверых обвиняемых в убийстве двоих скандинавских туристок. Трое из них приговорены к смертной казни, еще один – к пожизненному тюремному заключению.

Напомним, убийство 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней жительницы Норвегии Марен Веланд произошло в 2018 году. Их обезглавленные тела были обнаружены в окрестностях горы Тубкаль - самой высокой вершины Марокко и популярной туристической достопримечательности.

В рамках расследования были арестованы четыре человека. Затем спецслужбы Марокко задержали еще девять человек, связанных с убийцами двух альпинисток.

Власти Марокко признали это преступление террористическим.