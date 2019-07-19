В Конгрессе США провели обряд изгнания бесов

В Конгрессе США провели весьма необычное для законодательного органа мероприятие – обряд экзорцизма.

Как пишут американские СМИ, прочел специальную молитву капеллан палаты представителей Патрик Конрой.

Сам процесс «изгнания духов» транслировал телеканал C-SPAN. А решение о необходимости обряда было принято из-за того, насколько хаотично прошло голосование по резолюции, осуждающей обвиненные в расизме посты президента США Дональда Трампа в Twitter.

Отмечается, что яростные дебаты между конгрессменами продолжалось в течение нескольких часов.