B Израиле нашли oдну из древнейших мечетей мира

Руины предположительно одной из самых древних мечетей мира обнаружены в ходе археологических раскопок, проведенных Управлением древностей при помощи местных жителей в населенном пункте Рахат.

По предварительным оценкам ученых, возраст сельской мечети составляет порядка 1200 лет.

Как в беседе с журналистами сообщил руководители раскопок Шахар Цур, сельские мечети периода раннего ислама встречаются крайне редко. Больше всего известны крупные мечети этого периода, которым, помимо прочих, относятся мечети в Мекке и Медине. Этот же молельный дом был местом для молитв для крестьян.Примечательно, что мечеть эта не имела крыши и была ориентирована в сторону Мекки.

По мнению ученых, мечеть и обнаруженные рядом руины крестьянского хозяйства, помогут больше узнать о культурных и религиозных переменах в жизни местного населения при переходе от византийского к арабскому владычеству.