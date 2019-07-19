Авиаудар по базе "Хашди-Шаби" в Ираке: есть жертвы

В иракской провинции Салах-эд-Дин лагерь "Аль-Хашд аш-Шааби" подвергся воздушной атаке, передает Islam.az со ссылкой на haqqin.az.

Согласно информации, удары по лагерю нанес неизвестный беспилотник. В результате есть погибшие и раненые. По сведениям телеканала, в лагере находились бойцы "Хезболлах" и иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции, а также располагался склад с иранскими ракетами.

Согласно данным телеканала "Аль-Арабия", на базе находились баллистические ракеты иранского производства, некоторое время назад доставленные из Ирана на грузовых машинах, предназначенных для транспортировки замороженных продуктов.

Кто стоит за атакой на военную базу, пока не сообщается.

Иракская армия приступила 7 июля к проведению операции под кодовым названием "Воля к победе" против банд террористов, орудующих в пограничных с Сирией районах. Военные действия идут сразу в трех провинциях - Анбар, Найнава и Салах эд-Дин на западе Ирака. Помимо регулярных войск в операции участвуют формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" и ополченцы местных арабских племен.