Саакашвили дал шанс Зеленскому

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, а также экс-губернатор Одесской области заявил, что его партия «Движение новых сил» снимается с выборов в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.

Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Политик призвал избирателей голосовать за партию украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Свою позицию Саакашвили аргументировал тем, что нельзя позволить партии главы государства недобрать проценты для формирования независимого правительства.

«Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам», — пояснил экс-президент Грузии.

Также политик отметил, что его решение сопровождалось бурным обсуждением, однако он сам считает свою позицию верной.