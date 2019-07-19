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Новости » Ислам в вопросах

В каких случаях человек обязательно должен совершить большое омовение касания к мертвецу (масси-меййит)?

Читатель спрашивает: В каких случаях человек обязательно должен совершить большое омовение касания к мертвецу (масси-меййит)?

Большое омовение прикасания к покойнику является обязательным. Обязанный совершить этот вид большого омовения, не может выполнять намаз. Как следует из названия, этот вид омовения становится обязательным после прикасания к умершему человеку. Но и для этого есть некоторые условия.  Во-первых, это омовение следует совершить, если к телу прикоснулись после того, как он остыл, но до омовения и заворачивания в саван. Во-вторых, не имеет значения, было ли прикосновение намеренным или случайным. В-третьих, если даже человек коснулся ногтя покойного, или же прикоснулся ногтем к его телу, то все равно следует совершить большое омовение касания к покойнику. При касании волос, одежду, снятой с покойника, зубов или протезов - это не обязательно. Большое омовение касания к мертвецу не обязательно совершать сразу же, достаточно сднлать это перед выполнением намаза.


Опубликовано:20 Июль, 2019  12:23, ]]>Печать]]>
 
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