Вашингтон подтвердил отправку в Эр-Рияд 500 военнослужащих США

Пентагон заявил о начале отправки в Саудовскую Аравию сотен военнослужащих. Власти Саудовской Аравии подтвердили данную информацию.

Kороль Саудовской Аравии Салман бин-Абдульазиз дал согласие на отправку дополнительных военнослужащих США в страну.

Сообщается, что отправка дополнительно контингента военнослужащих послужит обеспечению безопасности в регионе и показателем совместной деятельности США и Саудовской Аравии в военной сфере.

Отметим, что американские источники 2 дня назад сообщали, что по приказу президента США Дональда Трампа в военный штаб Амир Султан, расположенный на востоке Эр-Рияда, отправят около 500 военнослужащих.

Сообщается, что в настоящее время в этом штабе есть небольшое количество американских военнослужащих, обслуживающих приобретенные у США подвижные ракетные установки комплекса «Пэтриот».