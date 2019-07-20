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Вашингтон подтвердил отправку в Эр-Рияд 500 военнослужащих США

Пентагон заявил о начале отправки в Саудовскую Аравию сотен военнослужащих. Власти Саудовской Аравии подтвердили данную информацию.

Kороль Саудовской Аравии Салман бин-Абдульазиз дал согласие на отправку дополнительных военнослужащих США в страну.

Сообщается, что отправка дополнительно контингента  военнослужащих послужит обеспечению безопасности в регионе и показателем совместной деятельности США и Саудовской Аравии в военной сфере.

Отметим, что американские источники 2 дня назад сообщали, что по приказу президента США Дональда Трампа в военный штаб Амир Султан, расположенный на востоке Эр-Рияда, отправят около 500 военнослужащих.

Сообщается, что в настоящее время в этом штабе есть небольшое количество американских военнослужащих, обслуживающих  приобретенные у США подвижные ракетные установки комплекса «Пэтриот».


Опубликовано:20 Июль, 2019  12:38, ]]>Печать]]>
 
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