Азербайджан отмечает 144-летие национальной печати

Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной печати.

144 года назад, 22 июля 1875 года, вышел в свет первый номер газеты "Экинчи", учрежденной одним из выдающихся представителей движения просвещения своего времени Гасан беком Зардаби, и тем самым были заложены основы национальной печати в Азербайджане.

Несмотря на то, что с 22 июля 1875 года до сентября 1877 года вышли в свет всего лишь 56 выпусков «Экинчи», она сыграла незаменимую роль в процветании и развитии азербайджанской прессы. Газета, взявшая на себя миссию просвещения, за короткий срок завоевала популярность и среди интеллигенции, и среди простых людей. Не случайно, что выдающиеся деятели и писатели того времени сотрудничали с газетой, периодически писали для нее статьи. Но «Экинчи» просуществовала недолго. Царская Россия испугалась роли газеты в просвещении людей, в их более близком ознакомлении с общественно-политическими процессами, и прекратила издание газеты.

Издаваемые в последующие годы известными представителями интеллигенции такие газеты и журналы как "Зия", "Кяшкюль", "Шерги-рус", "Иршад", "Молла Насреддин" продолжили традиции "Экинчи". Основной целью этих органов печати была борьба с невежеством, несправедливостью и просветительская деятельность.