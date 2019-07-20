Читатель спрашивает: Может ли наше сознание постичь Аллаха?

Постижение Аллаха намного выше сознания Аллаха. Невозможно постичь сущность, знания, могущество, мудрость Творца. Потому что Аллах обладает совершенствами, которые человек просто не способен представить. Человек может обладать лишь относительным представлением о существе, который не имеет размеров, цвета, конкретного местоположения, временного расположения, которого невозможно наблюдать визуально. И в хадисах мусульманам не рекомендуется размышлять о сущности Аллаха, потому что это бесполезное занятие. Вместо этого рекомендуется размышлять об именах и атрибутах Аллаха, чтобы таким способом осмыслить величие Аллаха. Одним из способов постижения Аллаха и Его могущества является также наблюдение за творениями Аллаха, о распорядке в мире бытия.