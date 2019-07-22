Турецкая авиация нанесла удар по террористам на севере Ирака

ВВС Турции нанесли удар по объектам террористической организации РКК в районе Метина на севере Ирака.

Как сообщает «Анадолу», в министерстве национальной обороны Турции сообщили, что действия авиации координировались со штабом антитеррористической операции Pençe.

Уничтожены склады с боеприпасами, убежища и огневые позиции боевиков РКК.

Турецкая армия с конца мая проводит антитеррористические операции в Ираке. В рамках операций Pençe-1 и Pençe-2 наносятся воздушные и наземные удары по объектам террористов РКК на севере Ирака.

Против террористов задействованы артиллерия, ударные вертолеты ATAK и беспилотники.

Операция Pençe-1 началась 27 мая в иракском районе Хакурк под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, и в ходе нее уничтожен 61 террорист.