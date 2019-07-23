Трамп: Я не хочу убивать 10 миллионов человек

США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп

По его словам, в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.

«Я мог бы выиграть эту войну за неделю, но я просто не хочу убивать 10 миллионов людей. У меня были планы и, если бы я хотел выиграть эту войну, Афганистан был бы стёрт с лица земли. Все было бы кончено за 10 дней», , - заявил Трамп журналистам в Белом доме на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.