Читатель спрашивает: Можно ли прервать отношения с родственником-грешником, и не будет ли это считаться грехом?

Одним из важных нравственных и социальных указаний Ислама является поддерживание близких связей с родственниками (силейи-рахим). Прерывать отношения с родственниками без уважительных причин – грех. Однако в некоторых случаях это дозволено. Если кто-то из родственников явно грешит, и поддерживание с ним связей будет расценено как оказание ему помощи в грехе или же соучастие в нем, то, прервать отношения с таким родственником дозволено. Но до этого обязательно следует увещевать его, постараться, чтобы отказался от греха. А если эти увещевания не помогут, то можно ограничить связи или же полностью прервать отношения.