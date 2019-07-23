Массовые аресты в турецкой армии

В турецкой провинции Измир в рамках борьбы с террористическим движением FETO задержаны 47 военнослужащих ВС Турции. Об этом сообщает CNN Turk.

Отмечается, что задержанные являлись сотрудниками различных военных структур и имели тесные контакты с фетхуллахистами. Операции по задержанию сторонников FETO были проведены в ВМС, а также береговой охране страны.

2 июля в провинциях Измир, Конья и Коджаэли в рамках борьбы с движением FETO были задержаны 137 военнослужащих.

Отметим, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции в июле 2016 года.