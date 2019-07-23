США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

Соединенные Штаты создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира, сообщил в интервью телекомпании WFTV 9 госсекретарь США Майк Помпео.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс", по его словам, участники коалиции будут патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать морские пути в этом регионе открытыми.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон хочет не войны с Ираном, а чтобы Тегеран изменил свое поведение. "Мы просто хотим, чтобы они прекратили заниматься террористической деятельностью по всему миру. Они не могут продолжать строить свою программу ядерного оружия", - добавил Помпео.

Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп будет "счастлив" встретиться с лидерами Ирана без каких-либо предварительных условий. Глава Соединенных Штатов твердо убежден, что дипломатические контакты необходимы, чтобы избежать военного конфликта, подчеркнул госсекретарь.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива. С помощью военной коалиции США рассчитывают защитить коммерческое судоходство у берегов Ирана и Йемена.

Ситуация в регионе обострилась после ряда нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе. США возложили ответственность за эти инциденты на Иран.

19 июля Иран задержал британский танкер Stena Impero. По информации оператора судна, среди 23 членов экипажа есть россияне. Причиной задержания танкера иранская сторона названа необходимость проведения расследования после столкновения танкера с рыболовецким судном.

До этого власти Гибралтара (британской заморской территории) 4 июля задержали иранский танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В Иране тогда пообещали ответить на действия гибралтарских властей.