ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Правда ли, что для разрушения колдовства и чар на них следует вылить мочу и осквернить? Правда ли, что для разрушения колдовства и чар на них следует вылить мочу и осквернить?
Какую молитву полезно читать для решения какой-либо трудной проблемы? Какую молитву полезно читать для решения какой-либо трудной проблемы?
В каких случаях человек обязательно должен совершить большое омовение касания к мертвецу (масси-меййит)? В каких случаях человек обязательно должен совершить большое омовение касания к мертвецу (масси-меййит)?
Задержан убийца турецкого дипломата Задержан убийца турецкого дипломата
В Азербайджане наблюдали затмение Луны: фиаско НАНА В Азербайджане наблюдали затмение Луны: фиаско НАНА

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июл.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Новости по миру

В Египте вынесли 11 пожизненных приговоров за участие в ИГ

В Египте приговорили к пожизненному заключению 11 человек за участие в террористической группировке ИГ. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс", еще двое приговорены к 15 годам тюремного заключения. Приговоры могут быть обжалованы.

В суде по уголовным делам в Гизе заявили, что все обвиненные выезжали за границу, чтобы воевать на стороне ИГ и проходить военную подготовку. У них нашли оружие, и они участвовали в планировании нападений на сотрудников сил безопасности и государственные учреждения.

Египет борется с боевиками ИГ на Синайском полуострове. Эта борьба усилилась в 2013 году после того, как в результате военного переворота был свергнут президент Мухаммед Мурси.

Боевики в Египте неоднократно совершали нападения на сотрудников сил безопасности и на христианские общины.


Опубликовано:23 Июль, 2019  13:30, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
23 Июль, 2019
Между Таджикистаном и Кыргызстаном идет самая настоящая война
23 Июль, 2019
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
23 Июль, 2019
Массовые аресты в турецкой армии
23 Июль, 2019
Трамп: Я не хочу убивать 10 миллионов человек
23 Июль, 2019
Минуло 26 лет со дня оккупации Агдама

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
23 Июль, 2019
Между Таджикистаном и Кыргызстаном идет самая настоящая война
23 Июль, 2019
В Египте вынесли 11 пожизненных приговоров за участие в ИГ
23 Июль, 2019
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
23 Июль, 2019
Массовые аресты в турецкой армии
23 Июль, 2019

Можно ли прервать отношения с родственником-грешником, и не будет ли это считаться грехом? Ислам в вопросах
23 Июль, 2019

Трамп: Я не хочу убивать 10 миллионов человек
23 Июль, 2019

Минуло 26 лет со дня оккупации Агдама
22 Июль, 2019
Власти Стамбула депортируют нелегальных сирийских мигрантов
22 Июль, 2019
В Сингапурском проливе совершено нападение пиратов
22 Июль, 2019
В Индии более тридцати человек погибли во время грозы
22 Июль, 2019
Турецкая авиация нанесла удар по террористам на севере Ирака
22 Июль, 2019
В ОАЭ женщину оштрафовали за копирование СМС из телефона мужа
22 Июль, 2019
В Иране казнят американских шпионов
22 Июль, 2019

Может ли наше сознание постичь Аллаха? Ислам в вопросах
22 Июль, 2019

Азербайджан отмечает 144-летие национальной печати
22 Июль, 2019
В Нигерии 37 человек убиты в результате нападения
20 Июль, 2019
Задержан убийца турецкого дипломата
20 Июль, 2019
В Ираке убиты турецкие военнослужащие
20 Июль, 2019

Вашингтон подтвердил отправку в Эр-Рияд 500 военнослужащих США
20 Июль, 2019

В каких случаях человек обязательно должен совершить большое омовение касания к мертвецу (масси-меййит)? Ислам в вопросах
20 Июль, 2019
Саакашвили дал шанс Зеленскому
20 Июль, 2019
Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе
19 Июль, 2019

Авиаудар по базе "Хашди-Шаби" в Ираке: есть жертвы
19 Июль, 2019
B Израиле нашли oдну из древнейших мечетей мира
19 Июль, 2019
В Конгрессе США провели обряд изгнания бесов
19 Июль, 2019

В Марокко обвиняемые в убийстве скандинавских туристок приговорены к казни
19 Июль, 2019
На севере Ирака нейтрализовано 6 террористов РКК
19 Июль, 2019

Постпред СА в ООН: Пришло время положить конец войне в Йемене
19 Июль, 2019

Какое расстояние должен преодолеть человек, чтобы считаться путником, согласно ханафитскому мазхабу? Ислам в вопросах
19 Июль, 2019

В теракте в Университете Кабула погибли 7 человек
19 Июль, 2019
США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com