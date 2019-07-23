Между Таджикистаном и Кыргызстаном идет самая настоящая война

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась и перешла в открытое военное противостояние. Как передает İslam.az со ссылкой на haqqin.az, на данный момент число раненых с кыргызской стороны достигает 15 человек. С таджикской стороны сообщается об одном убитом.

В то же время, таджикская сторона перекрыла дорогу Исфана-Баткен, ведущую в Лейлекский район. Началась эвакуация населения.

Так, из приграничного села Ак-Сай Баткенского района в безопасное место эвакуировано 315 человек. В школах организованы временные лагери, в них поселили 260 человек. Остальные 55 человек временно проживают в семьях. Большинство эвакуированных – женщины и дети. Комитет Красного Полумесяца предоставил палатки, воду, продукты питания и оказывает гуманитарную помощь пострадавшим.

Местные медики сообщают, что результате конфликта в больницу доставлены 15 человек, 12 из них получили огнестрельные ранения. Среди пострадавших есть сотрудник милиции и пограничник.

Kонфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана произошел вечером 22 июля.

Причиной конфликта послужила установка жителями села Ворух (Таджикистан) флагштока на въезде в село. Жители села Ак-Сай (Кыргызстан) выступили против установки флагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между сельчанами-соседями, в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьих ружей.