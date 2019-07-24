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Премьер Пакистана встретится с талибами

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что встретится с представителями радикального движения "Талибан".

Как передает Islam.az, об этом сообщает РИА "Новости".

"Теперь я встречусь с "Талибаном" и сделаю всё от меня зависящее, чтобы добиться от них переговоров с афганским правительством, чтобы выборы в Афганистане были инклюзивными и чтобы "Талибан" тоже в них участвовал», — сказал он.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновит переговоры в Дохе по афганскому урегулированию с представителями радикального движения "Талибан".


Опубликовано:24 Июль, 2019  09:33, ]]>Печать]]>
 
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