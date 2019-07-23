Читатель спрашивает: Какой деятельностью занимался центр «Дар аль-хикма», упоминаемая в исторических источниках?

Аббаситский халиф Харун аль-Рашид учредил в Багдаде большую библиотеку под названием «Хазанат аль-хикма». Здесь хранились произведения не только мусульманских ученых, но и древних философов. Большая часть фонда библиотеки была завоевана мусульманами во время походов в Византию.

В период правления последующего халифа Мамуна «Хазанат аль-хикма» получила еще большее развитие. Ее начали называть «Дар аль-хикма» и «Бейт аль-хикма» (то есть «Дом мудрости»). «Дар аль-хикма» состояла уже из двух частей: библиотека и центр перевода. Здесь трудились видные переводчики и ученые: Ибн Масивейх, Ибн Новбахт, Хунейн, Кинди, Харазми, Сабит ибн Гурра и др. В «Дар аль-хикме» проводились также исследования и опыты. Книжный фонд библиотеки для того периода составлял фантастические 4 миллиона экземпляров.

Предположительно, этот научный центр просуществовал до набега монголов на Багдад (1258).