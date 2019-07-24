В Агдамском районе восстанавливают мечеть

В одном из сел Агдамского района Азербайджана восстанавливают находящуюся в аварийном состоянии мечеть.

Как передает региональный корреспондент Oxu.Az, здание было построено в 1907 году жителем села Хындырыстан Гаджи Джаббар беком.

Строение возрастом более века сначала использовалось в качестве жилья, в 30-е годы прошлого века - как склад для зерна, в 80-е годы в нем находился историко-краеведческий музей, а с 90-х годов - мечеть.

Наряду с восстановительными работами проводятся работы по укреплению фундамента.

Внешне мечеть будет выглядеть так же, как Джума-мечеть в оккупированном Агдаме. В соответствии с проектом к мечети пристроят минареты.

Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить за короткий срок.