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В Сирии восстановили рынок из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Центральный городской рынок "Аль-Сактыя" в Алеппо, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, полностью восстановлен. Как сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф на совместном заседании межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

"В городе Алеппо завершено восстановление центрального городского рынка "Аль-Сактыя", который, помимо социально-экономического значения, имеет историческую ценность и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал Махлюф.

В ближайшее время на рынке откроются точки торговли, что будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию ремесленного производства и удовлетворению потребностей населения.


Опубликовано:25 Июль, 2019  09:16, ]]>Печать]]>
 
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