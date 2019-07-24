Читатель спрашивает: Говорят, что роженице прощаются все грехи. Если это верно, то имеет ли это отношение и к естественным родам, и к родам при помощи кесарева сечения?

В Исламе материнство является священным. Для родителя считается большой благостью родить ребенка халяльным путем, хорошо воспитать в соответствии с требованиями Аллаха. По этой тематике имеется множество хадисов. Достойным Рая считается родитель, давший своему чадо хорошее имя, хорошо воспитавший и женивший (выдавший замуж) его. Отец, достойно взрастивший и выдавший замуж трех, двух и даже одну дочь, согласно хадисам, будет удостоен Рая. Имеются также хадисы о том, что роженице прощаются все предыдущие грехи. И форма родов при этом не имеет значения. Конечно же, все это не освобождает от родительской ответственности. Человек несет ответственность как в этом, так и в ином мире за свои последующие действия, отношения с людьми и главное – с Аллахом.