В Ираке арестуют сразу 11 министров

В Ираке выдали ордера на арест сразу 11 министров и чиновников высокого ранга.

Bсе госслужащие подозреваются в коррупции.

Напомним, ранее о начале в стране масштабной антикоррупционной кампании заявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди. Он сообщил, что с начала 2019 года в суды исламской республики поступило более 1200 дел о коррупции среди государственных служащих. Еще порядка 4 тысяч находятся в стадии расследования.

В списке самых коррумпированных стран Ирак занимает 12-ю строчку. При этом, Ирак является одной из беднейших стран в мире, несмотря на богатейшие запасы нефти.