Читатель спрашивает: Можно ли давать милостыню сейидам?

Сейиды в Исламе с древних времен пользуются особым почетом. Чтобы сохранить их достоинство Аллах запретил им принимать милостыню и закят у других. Сейидам нельзя выдавать милостыню, деньги им можно только дарить. Сейид может принимать закят только от другого сейида. И даже обязательный закят фитр человек, не являющийся сейидом, не имеет права давать сейиду. Аллах возместил эти запреты иным религиозным налогом – хумсом, половина которого выдается нуждающимся сейидам.