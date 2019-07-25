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Новости » Ислам в вопросах

Можно ли давать милостыню сейидам?

Читатель спрашивает: Можно ли давать милостыню сейидам?

Сейиды в Исламе с древних времен пользуются особым почетом. Чтобы сохранить их достоинство Аллах запретил им принимать милостыню и закят у других. Сейидам нельзя выдавать милостыню, деньги им можно только дарить. Сейид может принимать закят только от другого сейида. И даже обязательный закят фитр человек, не являющийся сейидом, не имеет права давать сейиду. Аллах возместил эти запреты иным религиозным налогом – хумсом, половина которого выдается нуждающимся сейидам.


Опубликовано:26 Июль, 2019  12:22, ]]>Печать]]>
 
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