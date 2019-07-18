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ВВС Азербайджана приостановили учебно-тренировочные полеты

В связи с крушением МиГ-29 ВВС Азербайджана по распоряжению руководства Министерства обороны приостановлены учебно-тренировочные полеты всех авиационных средств азербайджанской армии.

Об этом Armiya.az сообщил глава пресс-службы Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы.

«До выяснения причин крушения МиГ-29 временно приостановлены все полеты авиационных средств ВВС Азербайджана. В то же время, несение боевого дежурства осуществляется в плановом порядке», - сказал В. Даргяхлы.

Напомним, что 24 июля около 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана, совершавший учебный полет, потерпел крушение над Каспийским морем.

Министерство обороны предпринимает неотложные меры по поиску и спасению пилота. По поручению министра обороны, создана комиссия, которая начала расследование причин крушения.


Опубликовано:26 Июль, 2019  12:32, ]]>Печать]]>
 
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