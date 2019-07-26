ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
В каких случаях человек обязательно должен совершить большое омовение касания к мертвецу (масси-меййит)? В каких случаях человек обязательно должен совершить большое омовение касания к мертвецу (масси-меййит)?
Задержан убийца турецкого дипломата Задержан убийца турецкого дипломата
Между Таджикистаном и Кыргызстаном идет самая настоящая война Между Таджикистаном и Кыргызстаном идет самая настоящая война
Можно ли прервать отношения с родственником-грешником, и не будет ли это считаться грехом? Можно ли прервать отношения с родственником-грешником, и не будет ли это считаться грехом?
Может ли наше сознание постичь Аллаха? Может ли наше сознание постичь Аллаха?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июл.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Новости по миру

Вашингтон попросил Анкару не вводить в строй С-400

Американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.

"Я в числе тех, кто считает, что если они не введут в строй С-400, не надо будет вводить санкции. <…> Мой посыл Турции был: давайте оставим уже С-400 и давайте начнем переговоры о соглашении о свободной торговле", — цитирует его слова издание Defense One.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого Тайип Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.

Контракт на на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.


Опубликовано:26 Июль, 2019  12:45, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
26 Июль, 2019
В Афганистане при нападении боевиков погибли три полицейских
26 Июль, 2019
Командующий КСИР бросил вызов США в Сирии
26 Июль, 2019
Хуситы сбили девятый саудовский дрон за месяц
26 Июль, 2019
Иран провёл испытания баллистической ракеты
26 Июль, 2019
Палестина приостанавливает действие всех подписанных соглашений с Израилем

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
26 Июль, 2019
В Афганистане при нападении боевиков погибли три полицейских
26 Июль, 2019
Командующий КСИР бросил вызов США в Сирии
26 Июль, 2019

Армения строит третью дорогу в Карабах
26 Июль, 2019
Хуситы сбили девятый саудовский дрон за месяц
26 Июль, 2019
Вашингтон попросил Анкару не вводить в строй С-400
26 Июль, 2019

ВВС Азербайджана приостановили учебно-тренировочные полеты
26 Июль, 2019

Можно ли давать милостыню сейидам? Ислам в вопросах
26 Июль, 2019
Иран провёл испытания баллистической ракеты
26 Июль, 2019
Палестина приостанавливает действие всех подписанных соглашений с Израилем
25 Июль, 2019
Путин отменил некоторые санкции в отношении Турции
25 Июль, 2019
Украина задержала российский танкер
25 Июль, 2019
В Ираке арестуют сразу 11 министров
25 Июль, 2019
В Афганистане семь человек погибли при взрыве
25 Июль, 2019

Миг-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение
25 Июль, 2019

Говорят, что роженице прощаются все грехи. Имеет ли это отношение и к естественным родам, и к родам при помощи кесарева сечения? Ислам в вопросах
25 Июль, 2019
В Сирии восстановили рынок из списка всемирного наследия ЮНЕСКО
25 Июль, 2019
Белорусского дипломата ранили при нападении в Анкаре
25 Июль, 2019

В Индии за сутки от ударов молний скончались 32 человека
24 Июль, 2019
В Агдамском районе восстанавливают мечеть
24 Июль, 2019

Квота Азербайджана для совершения хаджа заполнена
24 Июль, 2019
Роухани пообещал и дальше сбивать американские беспилотники
24 Июль, 2019
В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
24 Июль, 2019
Израиль атаковал Сирию с воздуха
24 Июль, 2019
Два человека погибли при взрыве в Пакистане
24 Июль, 2019

Какой деятельностью занимался центр «Дар аль-хикма», упоминаемая в исторических источниках? Ислам в вопросах
24 Июль, 2019
Северная Корея захватила российское судно
24 Июль, 2019
Премьер Пакистана встретится с талибами
23 Июль, 2019
Между Таджикистаном и Кыргызстаном идет самая настоящая война
23 Июль, 2019
В Египте вынесли 11 пожизненных приговоров за участие в ИГ
23 Июль, 2019
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
23 Июль, 2019
Массовые аресты в турецкой армии
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com