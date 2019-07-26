В Афганистане при нападении боевиков погибли три полицейских

Трое сотрудников службы безопасности Афганистана погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на полицейский участок на юго-западе страны, сообщает в Twitter телеканал Tolo News со ссылкой на заявление местной полиции.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в провинции Газни. По данным полиции, среди погибших - исполняющий обязанности начальника полиции района Хогьяни (Khogyani).

Также в результате нападения пострадали пять полицейских.

Подробности инцидента не приводятся, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.