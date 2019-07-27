Палестинец умер от ран, полученных в столкновениях с израильской армией

Палестинец скончался от ранений, полученных в пятницу в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА “Новости”, об этом сообщает агентство ВАФА со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Ранее сообщалось о 56 пострадавших, в том числе трех женщинах и 22 детях.

По данным агентства, 23-летний мужчина получил пулевое ранения во время марша на востоке анклава.

Выступления под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются 68-ю пятницу подряд. За это время, с 30 марта прошлого года, в стычках с израильтянами погибли 307 человек.