Читатель спрашивает: Разрешается ли женщинам принимать участие в похоронах?

Ислам не рекомендует женщинам принимать участие в похоронах. Во-первых, картина захоронения близкого человека может нанести серьезный урон психологическому равновесию женщины. Во-вторых, в силу своей природной эмоциональности, во время похорон женщина может допустить излишние действия, чего нельзя совершать в присутствии намахрамов. Поэтому женщины не участвуют в похоронах, а посещают могилу спустя несколько дней. Отметим, что вопрос посещения могил женщинами стал предметом разногласий среди исламских ученых. Некоторые считают это допустимым, некоторые нежелательным, а некоторые запретным деянием. Ученые, запрещающие посещение могил женщинами, в основном являются представителями радикальных исламских течений.