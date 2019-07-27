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Новости » Ислам в вопросах

Если человек выполнит намаз, а затем поймет, что направление киблы было ошибочным, то верен ли его намаз?

Читатель спрашивает: Если человек, доверившись словам другого, выполнит намаз, а затем поймет, что направление киблы было ошибочным, то верен ли его намаз?

Ошибка в направлении киблы бывает двух видов: ошибка менее 90 градусов и ошибка более 90 градусов. Если ошибка направления составляет более 90 градусов, и человек поймет это по завершении намаза, то намаз следует выполнить заново. Если время намаза уже истекло, и человек заранее сомневался в направлении киблы, то следует обновить намаз. Если же сомнений не возникало, и он уверен, что указанное направление киблы верное, то обновлять намаз не обязательно.

Если ошибка составляет менее 90 градусов, и человек проявил халатность в определении направления киблы, то должен выполнить намаз заново, если же время выполнения намаза истекло, обновить его. Если же халатность не допущена, то выполненный намаз достаточен.


Опубликовано:29 Июль, 2019  10:45, ]]>Печать]]>
 
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