ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Между Таджикистаном и Кыргызстаном идет самая настоящая война Между Таджикистаном и Кыргызстаном идет самая настоящая война
Продолжаются поиски потерпевшего крушение военного самолета Продолжаются поиски потерпевшего крушение военного самолета
Можно ли прервать отношения с родственником-грешником, и не будет ли это считаться грехом? Можно ли прервать отношения с родственником-грешником, и не будет ли это считаться грехом?
Говорят, что роженице прощаются все грехи. Имеет ли это отношение и к естественным родам, и к родам при помощи кесарева сечения? Говорят, что роженице прощаются все грехи. Имеет ли это отношение и к естественным родам, и к родам при помощи кесарева сечения?
Можно ли давать милостыню сейидам? Можно ли давать милостыню сейидам?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июл.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Новости по миру

Хафтар начал новое наступление на Триполи

Ливийская национальная армия под руководством маршала Хафтара начала второй этап наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата парламента.

"Силы ЛНА наступают на Триполи в рамках нового дня операции "Поток достоинства...", - сказал депутат, отметив недавний визит делегации ливийского парламента в США, подчеркнув, что его основной целью было довести до сведения то, что "действительно происходит в Ливии".

В апреле командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.


Опубликовано:29 Июль, 2019  12:26, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
29 Июль, 2019
В Судане во время мирной демонстрации убиты пять человек
29 Июль, 2019
Генштаб России: За четыре месяца погибли 110 сирийских военных
29 Июль, 2019
20 человек погибли в результате нападения на офис в Афганистане
29 Июль, 2019
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
29 Июль, 2019
В Турции нейтрализованы 6 террористов

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
29 Июль, 2019
В Судане во время мирной демонстрации убиты пять человек
29 Июль, 2019

Генштаб России: За четыре месяца погибли 110 сирийских военных
29 Июль, 2019
Хафтар начал новое наступление на Триполи
29 Июль, 2019

Перестрелка в Карабахе: уничтожен армянский оккупант
29 Июль, 2019
20 человек погибли в результате нападения на офис в Афганистане
29 Июль, 2019

Если человек выполнит намаз, а затем поймет, что направление киблы было ошибочным, то верен ли его намаз? Ислам в вопросах
29 Июль, 2019

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
29 Июль, 2019
В Турции нейтрализованы 6 террористов
27 Июль, 2019

Продолжаются поиски потерпевшего крушение военного самолета
27 Июль, 2019
В Бахрейне казнили убийц имама
27 Июль, 2019
Трамп обвинил Обаму
27 Июль, 2019

Разрешается ли женщинам принимать участие в похоронах? Ислам в вопросах
27 Июль, 2019
Палестинец умер от ран, полученных в столкновениях с израильской армией
27 Июль, 2019

Коалиция "непреднамеренно убила" 1,3 тысяч гражданских лиц
26 Июль, 2019
В Афганистане при нападении боевиков погибли три полицейских
26 Июль, 2019
Командующий КСИР бросил вызов США в Сирии
26 Июль, 2019

Армения строит третью дорогу в Карабах
26 Июль, 2019
Хуситы сбили девятый саудовский дрон за месяц
26 Июль, 2019
Вашингтон попросил Анкару не вводить в строй С-400
26 Июль, 2019

ВВС Азербайджана приостановили учебно-тренировочные полеты
26 Июль, 2019

Можно ли давать милостыню сейидам? Ислам в вопросах
26 Июль, 2019
Иран провёл испытания баллистической ракеты
26 Июль, 2019
Палестина приостанавливает действие всех подписанных соглашений с Израилем
25 Июль, 2019
Путин отменил некоторые санкции в отношении Турции
25 Июль, 2019
Украина задержала российский танкер
25 Июль, 2019
В Ираке арестуют сразу 11 министров
25 Июль, 2019
В Афганистане семь человек погибли при взрыве
25 Июль, 2019

Миг-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение
25 Июль, 2019

Говорят, что роженице прощаются все грехи. Имеет ли это отношение и к естественным родам, и к родам при помощи кесарева сечения? Ислам в вопросах
25 Июль, 2019
В Сирии восстановили рынок из списка всемирного наследия ЮНЕСКО
25 Июль, 2019
Белорусского дипломата ранили при нападении в Анкаре
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com