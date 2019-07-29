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Новости » Ислам в вопросах

Как понять утверждение, что «после прихода имам Махди (а) будет пропагандировать такие указания, что люди примут это за новую религию»?

Читатель спрашивает: Как понять утверждение, что «после прихода имам Махди (а) будет пропагандировать такие указания, что люди примут это за новую религию»?

Действительно, содержание некоторых хадисов близко к такому понятию. Но это вовсе не означает, что имам Махди (а) будет пропагандировать шариат и религию, отличные от тех, которые были доведены до человечества посредством Пророка (с). На самом деле все указания имама будут идентичны с велениями Пророка (с). Ближе к концу Света мир окутает зло, число истинных верующих сократится, увеличатся случаи злоупотребления религией. Религиозные указания будут доводиться до людей ошибочно. Правду будут скрывать, распространятся ложные знания. Поэтому, когда явится имам Махди (а), то люди с трудом будут принимать истинный Ислам, потому что пропагандируемая им религия была отличной. Именно по этой причине некоторые лица придут к выводу, что имам Махди (а) явился с новой религией.


Опубликовано:30 Июль, 2019  11:43, ]]>Печать]]>
 
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