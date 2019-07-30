Экс-мэр Тегерана приговорен к смерти

Бывший мэр Тегерана и экс-вице-президент страны Мохаммад Али Наджафи приговорен к смертной казни за убийство супруги.

Oб этом сообщил официальный представитель судебных органов Голама Хосейна Эсмаэли.

По его словам, М.Наджафи был признан виновным и приговорен к "кисасу" - наказанию в исламском праве, равному по тяжести совершенному преступлению.

Напомним, что жена экс-мэра Тегерана была застрелена в жилом доме в элитном районе на севере Тегерана в конце мая. Мохаммед Али Наджафи сам сдался сотрудникам правоохранительных органов и признался в убийстве супруги, заявив, что оно произошло из-за семейных проблем.

Наджафи занимал пост мэра Тегерана с августа 2017 года по апрель 2018 года. За время своей политической карьеры он также возглавлял министерство образования и министерство высшего образования Ирана.