Читатель спрашивает: Как должен выполнять намазы путник, который точно не знает, сколько пробудет в пункте прибытия?

Согласно шариату, находящийся в путешествии человек должен выполнять двухрукатные намазы сокращенно, в 2 руката. Условия путешествия подробно расписаны в книгах по шариату. Одним из этих условий является пребывание в пункте прибытия, которое расположено в определенной отдаленности, менее 10-ти дней. Если же человек пробудет там 10 и более дней, то человек должен выполнять намазы полностью, а также соблюдать обязательный пост. Если человек заранее не знает, сколько дней он пробудет в пункте прибытия, и на этот счет у него нет никаких предположений, то он не считается совершающим путешествие, и должен выполнять намазы целиком. Но если пребывание в течение 10-ти дней привяжет к какому-то условию, например, останется в течение 10-ти дней, если найдет подходящую квартиру, в противном случае же вернется раньше, то в дни путешествия должен выполнять намазы сокращенно.