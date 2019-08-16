США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд

Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд. расходы страны на международную помощь.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на «Газета.ру», об этом пишет Politico со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечается, проект подготовлен в бюджетном управлении Белого дома. По данным документа, расходы агентства по международному развитию США (USAID) будут сокращены на $2,4 млрд., программа международной помощи, которая осуществляется в рамках госдепа, — на $2 млрд.

Предполагается, что поправки к бюджету будут направлены в конгресс в начале следующей недели. В течение 45 дней законодатели смогут рассмотреть вопрос об одобрении или отказе предложения.