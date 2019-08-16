ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
В Турции совершено нападение на воинскую часть В Турции совершено нападение на воинскую часть
Позволяет ли шариат молодому парню жениться на разведенной женщине? Позволяет ли шариат молодому парню жениться на разведенной женщине?
В Хадже родилось рекордное количество детей В Хадже родилось рекордное количество детей
Как должен выполнять намазы путник, который точно не знает, сколько пробудет в пункте прибытия? Как должен выполнять намазы путник, который точно не знает, сколько пробудет в пункте прибытия?
Боевики сбили сирийский Су-22, пилот взят в плен Боевики сбили сирийский Су-22, пилот взят в плен

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Авг.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Новости » Новости по миру

США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд

Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд. расходы страны на международную помощь.

 

Как сообщает İslam.az со ссылкой на «Газета.ру», об этом пишет Politico со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечается, проект подготовлен в бюджетном управлении Белого дома. По данным документа, расходы агентства по международному развитию США (USAID) будут сокращены на $2,4 млрд., программа международной помощи, которая осуществляется в рамках госдепа, — на $2 млрд.

Предполагается, что поправки к бюджету будут направлены в конгресс в начале следующей недели. В течение 45 дней законодатели смогут рассмотреть вопрос об одобрении или отказе предложения.


Опубликовано:16 Август, 2019  13:56, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
16 Август, 2019
В Пакистане в мечети произошел взрыв, есть погибшие
16 Август, 2019
Президент Индонезии официально предложил перенести столицу
16 Август, 2019
В Азербайджане возросла статистика разводов
16 Август, 2019
Ракетная атака по военным объектам в Сирии
16 Август, 2019
Трампа хочет купить Гренландию

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
16 Август, 2019

Очередная провокация армян, ранен азербайджанский солдат
16 Август, 2019

В Пакистане в мечети произошел взрыв, есть погибшие
16 Август, 2019

Нынешней ночью отмечается годовщина мовлуда имама Алиййан-Наги (а)
16 Август, 2019
США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд
16 Август, 2019
Президент Индонезии официально предложил перенести столицу
16 Август, 2019
В Азербайджане возросла статистика разводов
16 Август, 2019

Как должен выполнять намазы путник, который точно не знает, сколько пробудет в пункте прибытия? Ислам в вопросах
16 Август, 2019
Ракетная атака по военным объектам в Сирии
16 Август, 2019
Трампа хочет купить Гренландию
15 Август, 2019
В Турции совершено нападение на воинскую часть
15 Август, 2019

В Хадже родилось рекордное количество детей
15 Август, 2019
Первая группа паломников вернется в Баку 21 августа
15 Август, 2019
Гибралтар освободил иранских моряков
15 Август, 2019
Атамбаеву предъявили новые обвинения
15 Август, 2019
B Сирии двое детей погибли при взрыве мины
15 Август, 2019

Позволяет ли шариат молодому парню жениться на разведенной женщине? Ислам в вопросах
15 Август, 2019
Свыше 150 млн детей в мире находятся в трудовом рабстве
15 Август, 2019
Боевики сбили сирийский Су-22, пилот взят в плен
30 Июль, 2019
Экс-мэр Тегерана приговорен к смерти
30 Июль, 2019

Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда
30 Июль, 2019

В Пакистане самолет упал на жилые здания: много погибших
30 Июль, 2019

Как понять утверждение, что «после прихода имам Махди (а) будет пропагандировать такие указания, что люди примут это за новую религию»? Ислам в вопросах
30 Июль, 2019

В Афганистане погибли двое военнослужащих США
30 Июль, 2019

Трамп: Иран никогда не проигрывал на переговорах
29 Июль, 2019
В Судане во время мирной демонстрации убиты пять человек
29 Июль, 2019

Генштаб России: За четыре месяца погибли 110 сирийских военных
29 Июль, 2019
Хафтар начал новое наступление на Триполи
29 Июль, 2019

Перестрелка в Карабахе: уничтожен армянский оккупант
29 Июль, 2019
20 человек погибли в результате нападения на офис в Афганистане
29 Июль, 2019

Если человек выполнит намаз, а затем поймет, что направление киблы было ошибочным, то верен ли его намаз? Ислам в вопросах
29 Июль, 2019

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com