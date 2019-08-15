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Новости » Точка зрения

Нынешней ночью отмечается мовлуд имама Алиййан-Наги (а)

Нынешней ночью отмечается день рождения имама Алиййан-Наги (а).

Как передает islam.az, десятый имам родился в 15-й день месяца Зильхиджа (в этом году это ночь на 17-е августа) в местечке Сурйа, расположенной вблизи Медины в семье имама Джавада (а). Он стал имамом в 8 лет, после смерти отца, и руководил мусульманами в течение 34 лет. Одним из его знаменитых прозвищ было Хади.

Аббаситские халифы очень остерегались имама Хади (а), часто ссылая его в различные места. Наконец, Мутаваккиль перевел имама из Медины в Самиру, где тот и стал впоследствии шахидом в 254-ом году по лунной хиджре. Могила 10-го имама мусульман находится в Самире.


Опубликовано:16 Август, 2019  17:25, ]]>Печать]]>
 
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