ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
В Турции совершено нападение на воинскую часть В Турции совершено нападение на воинскую часть
Позволяет ли шариат молодому парню жениться на разведенной женщине? Позволяет ли шариат молодому парню жениться на разведенной женщине?
В Хадже родилось рекордное количество детей В Хадже родилось рекордное количество детей
Как должен выполнять намазы путник, который точно не знает, сколько пробудет в пункте прибытия? Как должен выполнять намазы путник, который точно не знает, сколько пробудет в пункте прибытия?
Боевики сбили сирийский Су-22, пилот взят в плен Боевики сбили сирийский Су-22, пилот взят в плен

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Авг.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Новости » Новости по стране

Очередная провокация армян, ранен азербайджанский солдат

В результате грубого нарушения вражеской стороной 15 августа в 21:30 режима прекращения огня в направлении Нахчыванской Автономной Республики азербайджано-армянской границы был ранен азербайджанский военнослужащий.

Как сообщили Islam.az в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии, во время инженерных работ в направлении Садаракского района Нахчыванской АР, в результате снайперского огня, открытого с позиции противника, был ранен призванный на действительную военную службу из города Нахчыван Бабаев Гасан Адиль оглу 2000 г.р. Раненому солдату незамедлительно была оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности.

Хотя Армения целенаправленно пытается усугубить ситуацию в направлении Нахчывана, подразделения Отдельной общевойсковой армии полностью контролируют оперативную ситуацию на госгранице.


Опубликовано:16 Август, 2019  19:11, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
27 Июль, 2019
Продолжаются поиски потерпевшего крушение военного самолета
26 Июль, 2019
ВВС Азербайджана приостановили учебно-тренировочные полеты
18 Июль, 2019
На границе с Арменией ранен азербайджанский пограничник
10 Июль, 2019
Арестованный за нардаранские события Абульфаз Буньядов выпущен на свободу
9 Июль, 2019
В Масаллы автобус попал в ДТП: восемь погибших

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
16 Август, 2019

Очередная провокация армян, ранен азербайджанский солдат
16 Август, 2019

В Пакистане в мечети произошел взрыв, есть погибшие
16 Август, 2019

Нынешней ночью отмечается годовщина мовлуда имама Алиййан-Наги (а)
16 Август, 2019
США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд
16 Август, 2019
Президент Индонезии официально предложил перенести столицу
16 Август, 2019
В Азербайджане возросла статистика разводов
16 Август, 2019

Как должен выполнять намазы путник, который точно не знает, сколько пробудет в пункте прибытия? Ислам в вопросах
16 Август, 2019
Ракетная атака по военным объектам в Сирии
16 Август, 2019
Трампа хочет купить Гренландию
15 Август, 2019
В Турции совершено нападение на воинскую часть
15 Август, 2019

В Хадже родилось рекордное количество детей
15 Август, 2019
Первая группа паломников вернется в Баку 21 августа
15 Август, 2019
Гибралтар освободил иранских моряков
15 Август, 2019
Атамбаеву предъявили новые обвинения
15 Август, 2019
B Сирии двое детей погибли при взрыве мины
15 Август, 2019

Позволяет ли шариат молодому парню жениться на разведенной женщине? Ислам в вопросах
15 Август, 2019
Свыше 150 млн детей в мире находятся в трудовом рабстве
15 Август, 2019
Боевики сбили сирийский Су-22, пилот взят в плен
30 Июль, 2019
Экс-мэр Тегерана приговорен к смерти
30 Июль, 2019

Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда
30 Июль, 2019

В Пакистане самолет упал на жилые здания: много погибших
30 Июль, 2019

Как понять утверждение, что «после прихода имам Махди (а) будет пропагандировать такие указания, что люди примут это за новую религию»? Ислам в вопросах
30 Июль, 2019

В Афганистане погибли двое военнослужащих США
30 Июль, 2019

Трамп: Иран никогда не проигрывал на переговорах
29 Июль, 2019
В Судане во время мирной демонстрации убиты пять человек
29 Июль, 2019

Генштаб России: За четыре месяца погибли 110 сирийских военных
29 Июль, 2019
Хафтар начал новое наступление на Триполи
29 Июль, 2019

Перестрелка в Карабахе: уничтожен армянский оккупант
29 Июль, 2019
20 человек погибли в результате нападения на офис в Афганистане
29 Июль, 2019

Если человек выполнит намаз, а затем поймет, что направление киблы было ошибочным, то верен ли его намаз? Ислам в вопросах
29 Июль, 2019

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com