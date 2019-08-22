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На Казахстан нельзя «надеть шапку» американской демократии - Назарбаев

Первый президент Казахстана и председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев уверен, что на Казахстан не получится "надеть шапку" американской демократии, отметив, что для развития демократии нужно время.

Как передает İslam.az, об этом сообщает РИА Новости.

"В этом году нам будет только 28 лет, давайте вспомним, кем мы были, в какой системе жили и чем руководствовались, что в мозгах у нас было? А что сейчас? Земля и небо! Правильно? Так что мы молодое государство, молодая демократия, и взять нам надеть шапку американскую - никак нам не подходит. Для всего этого нужно время, для такой демократии, как в Европе, как наши некоторые (оппоненты -ред.) орут, необходимо, чтобы было развитое общество", - сказал Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии Nur Otan.


Опубликовано:21 Август, 2019  14:15, ]]>Печать]]>
 
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