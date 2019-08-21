Названа причина крушения самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана

"Информация с бортового самописца (черный ящик) самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана ВВС, потерпевшего крушение 24 июля в 22.00 в ходе ночных учебно-тренировочных полетов над Каспием, была изучена и проанализирована экспертами".

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Изучение причин происшествия показало, что до момента падения в Каспийское море военный самолет МиГ-29 столкнулся в воздухе с инородным телом (птицы или стая птиц), в результате пилот получил ранение.

В ходе расшифровки данных "черного ящика" выяснилось, что с целью предотвращения аварии пилот самолета попытался восстановить управление, но из-за полученного тяжелого ранения это оказалось невозможным, что в результате привело к крушению военного истребителя", - заявили в Минобороны.