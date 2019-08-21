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Новости » Ислам в вопросах

Ислам требует соблюдения справедливости. Следует ли понимать эту справедливость как равенство?

Читатель спрашивает: Ислам требует соблюдения справедливости между детьми, женами, работниками. Следует ли понимать эту справедливость как равенство?

Ислам требует соблюдения справедливости во всех сферах жизни. Некоторые ошибочно считают, что справедливость – это равенство. Хотя справедливость – более высокое понятие. Справедливость – это такое отношение к каждому, которое тот на самом деле заслуживает. Именно так следует строить отношения с каждым человеком. Например, справедливость по отношению к работникам вовсе не означает, что все они должны получать одинаковую зарплату. Каждый достоин определенного отношения в зависимости от своего умения, возможностей, личных и общественных качеств. Мусульманин должен правильно выбрать необходимый вид отношений и следовать им. Конечно же, в данном вопросе не следует забывать и о правовых нюансах. С точки зрения некоторых прав все люди равны. Однако это равенство не охватывает все права и все сферы.


Опубликовано:22 Август, 2019  11:55, ]]>Печать]]>
 
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