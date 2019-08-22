Израиль готовит удары по хуситам в Йемене - СМИ

Выходящая в Кувейте газета "Аль-Джарида" со ссылкой на источники пишет о планах Израиля нанести удар по объектам хуситов и ливанской "Хезболлы", расположенным в Йемене неподалеку от Баб-эль-Мандебского пролива.

Газета отмечает, что израильская внешняя разведка "Моссад" и военная разведка АМАН в последнее время отслеживают пути переброски ракетных и иных вооружений, включая беспилотные самолеты, из Ирана в другие страны Ближнего Востока. В частности, определены соответствующие цели в ряде портов в Баб-эль-Мандебском проливе и Красного моря, пишет NEWSru.co.il.

В публикации отмечается, чьл удары по этим целям согласованы с американским руководством.

"Аль-Джарида" напоминает о встречах лидеров хуситов и представителей "Хезболлы" с иранскими военными в Тегеране, в ходе которых планировались операции с целью ослабить давление на Иран в Ормузском проливе и Аравийском море.