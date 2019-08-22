Иранский ЗРК «Бавар-373» близок к С-400 – Рухани

Представленный официально зенитно-ракетный комплекс иранского производства «Бавар-373» сильнее российского С-300, близок к С-400.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«Триста семьдесят третий сильнее С-300, а к С-400 очень близок», - сказал Рухани, выступая в день оборонной промышленности Ирана.

Президент Ирана в четверг утром представил комплекс «Бавар-373».

Комплекс уже проходил испытания в 2017 году. ЗРК «Бавар-373» является разработанной и полностью спроектированной в Иране, иранские военные отмечали, что комплекс представляет более продвинутую по сравнению с С-300 систему, которая способна конкурировать с российским ЗРК.

Зенитно-ракетный комплекс с вертикальной пусковой установкой, по данным иранских СМИ, оснащен ракетами «Сайад-4» и способен поражать различные воздушные цели, в том числе истребители и «самолеты-невидимки», беспилотники, крылатые и баллистические ракеты на высоте 27 километров и на расстоянии 200 километров. При этом комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии более 300 километров.