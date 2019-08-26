Читатель спрашивает: Позволяет ли Ислам отвечать на нецензурную брань тем же?

Ислам порицает всякое действие и всякую черту характера, ведущее к нравственной деградации. Нецензурная брань, какова бы ни была ее цель, отрицательное явление. В Исламе не одобряется нецензурная брань, даже если это является ответной реакцией. Святые личности Ислама никогда не отвечали нецензурной бранью тем, кто оскорблял их. Наоборот, приветливо общаясь с ними, пытались выяснить причину подобных отношений. Именно благодаря таким действиям, очень много врагов Ахли-бейта покаялись и влились в ряды, любящих их. Подобных действий требует от нас и Ислам. Если противную сторону не удается увещевать, то лучше промолчать и покинуть то место. Это вовсе не проявление страха и беспомощности, это – требование воспитания и этики.