Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОИС

24 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсифа бин Ахмеда Аль-Усаймина.

Глава государства высоко оценил деятельность Юсифа бин Ахмеда Аль-Усаймина в качестве генерального секретаря Организации исламского сотрудничества и выразил ему признательность за значение, придаваемое сотрудничеству с Азербайджаном.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсиф бин Ахмед Аль-Усаймин выразил удовлетворение визитом в Азербайджан. Подчеркнув, что Азербайджан является очень важным членом Организации исламского сотрудничества, гость отметил значимость вклада, вносимого нашей страной в дело укрепления мира и безопасности на планете, в том числе исламской солидарности в мусульманском мире.

На встрече была отмечена важная роль нашей страны в расширении межрелигиозного и межкультурного диалога, констатировано, что Азербайджан является образцовой страной, где представители всех религий и конфессий сосуществуют в условиях мира, была подчеркнута важность проведенных в Баку Игр исламской солидарности.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества.