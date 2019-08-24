Читатель спрашивает: Считается ли аят «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим» составной частью всех сур?

В этом вопросе позиция исламских мазхабов различна. Согласно джафаритскому мазхабу, аят «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим» в начале любой суры является составной частью данной суры и ее первым аятом. При чтении сур обязательно в начале следует произнести «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим». В особенности это касается намаза, если аят «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим» не произнести, то сура будет считаться прочитанной не полностью. Согласно широко распространенному мнению у ахли-сунны, предложение «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим» не считается составной частью сур Корана. При выполнении намаза ее можно и не произносить, и это никак не повлияет на намаз.