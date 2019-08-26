Афганский спецназ освободил 15 человек из тюрьмы талибов

Афганский спецназ совместно с силами Управления национальной безопасности освободили по меньшей мере 15 человек из тюрьмы боевиков радикального движения "Талибан" в северной провинции Кундуз, сообщает телеканал Ariana News cо ссылкой на представителя губернатора провинции Эстаматуллу Муради.

По словам Муради, среди спасённых были гражданские лица и сотрудники службы безопасности. Не менее шести боевиков также были убиты во время операции.

Кроме того, тюрьма талибов и склад оружия группировки были полностью уничтожены, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.