Помощница Трампа лишилась работы за длинный язык

Личный помощник президента США Дональда Трампа ушла со своего поста из-за того, что рассказала некоторые подробности из личной жизни главы Белого дома. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно информации, Мадлен Вестерхаут, чье рабочее место находилось прямо напротив президентского Овального кабинета, подала заявление 29 августа. При этом ей запретили возвращаться на рабочее место с пятницы, 30 августа, пишет Лента.ру.

Неожиданная отставка Вестерхаут произошла после того, как Трамп узнал, что она поделилась некоторыми негласными подробностями с журналистами. В частности, во время неофициального ужина в штате Нью-Джерси она рассказала им о личной жизни и работе главы государства в Овальном кабинете. Таким образом она нарушила оказанное ей доверие, и наказание не замедлило последовать.

Вестерхаут в 2012 году работала с республиканцем Миттом Ромни во время его президентской кампании. При работе с президентом Трампом она не была сильно публичной линостью и, в частности, никогда не появлялась на телевидении.